Состояние здоровья пострадавших в результате взрыва в жилом доме Лисичанска Луганской области сейчас оценивается медиками как тяжелое.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец, передает "112 Украина".

"На сегодня состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. Они получили ожоги третьей степени. Общие ожоги составили от 50 до 80%", - отметил он.

Напомним, накануне утром в Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном жилом доме по ул. Генерала Потапенко. По педварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате происшествия ожоги разной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги были госпитализированы в реанимацию. На спасение их жизни были брошены в том числе военные медики.

Ранее "Страна" писала о том, что под Ивано-Франковском прогремел взрыв: сержант ВСУ хранил дома целый арсенал оружия.

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