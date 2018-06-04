В День защиты детей, 1 июня, в Энергодаре Запорожской области спецназовцы показали представление детям, во время которого один из них имитировал перерезание горла другому, сопровождающееся фонтаном бутафорской крови.

Об этом сообщает "Горячая точка".

В рамках мероприятия, украинские спецназовцы показали приемы рукопашного боя и элементы ножевого. В конце выступления боец, одолевший условного противника в ножевом бою, на глазах у детей "перерезал горло" побежденному. На землю тут же хлынул поток "крови".

Напомним, что ранее на открытом уроке в сельской школе Винницкой области капитан полиции ранил лейтенанта на глазах у сорока учеников. Полицейские рассказывали детям об особенностях своей работы и показывали приемы самообороны.

Как сообщала "Страна", министр образования и науки Лилия Гриневич выступила против проведения школьных линеек в жаркую погоду.