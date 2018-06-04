Сегодня утром, 4 июня, около 30 одесситов перекрыли дорогу на Тираспольском шоссе. Об этом сообщает УНН.

Напомним, что 2 июня на этом месте произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 4-летняя девочка.

Главное требование людей - установить на этом участке дороги светофор, потому что именно из-за его отсутствия водители игнорируют правила дорожного движения и мчатся на большой скорости в сторону города.

По словам собравшихся людей, нарушение скоростного режима на этом участке дороги уже не раз приводило к смертельным последствиям. Сейчас люди непрерывно переходят дорогу в обе стороны, не пропуская автомобили. Водители вынуждены разворачивать авто и объезжать этот участок дороги. На месте акции протеста за порядком следят правоохранители.

Напомним, 2 июня в Одессе внедорожник сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Четырехлетняя девочка погибла на месте, женщина - в реанимации.

Также мы сообщали, что в Запорожье водитель BMW сбил мать с ребенком.