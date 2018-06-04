В бундестаге заявили, что Россию нужно вернуть в состав G8 в противовес США
В Германии сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию нужно вернуть в G8.
Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть стран-членов не желают", - сказала Вагенкнехт.
Депутат подчеркнула, что возвращение России в G8 может создать противодействующую политике США силу.
По ее словам, обеспечить безопасность в Европе получится только при участии России.
Напомним, что Германия стала лидером по импорту российского газа.
Как сообщала "Страна", вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью, что Евросоюз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России.
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