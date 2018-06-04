В Германии сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию нужно вернуть в G8.

Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть стран-членов не желают", - сказала Вагенкнехт.

Депутат подчеркнула, что возвращение России в G8 может создать противодействующую политике США силу.

По ее словам, обеспечить безопасность в Европе получится только при участии России.

Напомним, что Германия стала лидером по импорту российского газа.

Как сообщала "Страна", вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью, что Евросоюз должен пересмотреть санкционную политику в отношении России.