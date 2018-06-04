В течение первой пленарной надели июня Верховная Рада намерена завершить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде, а также определиться по поводу инициативы создания Национального бюро финансовой безопасности.

Об этом сообщается в плане работы парламента на 5-8 июня.

Во вторник, 5 июня, депутаты продолжат рассматривать поправки к законопроекту № 7440 о Высшем антикоррупционном суде. Напомним, что поправок всего 1927, и за среду и четверг на прошлой пленарной пройдены 1274 поправки.

Кроме того, план работы на вторник содержит и другие вопросы.

Сразу после законопроекта об Антикоррупционном суде - блок документов для включения в повестку дня сессии, в частности отмеченный как неотложный проект изменений в закон "О публичных закупках" и другие акты.

В повторном первом чтении народные избранники намерены рассмотреть законопроект об уголовных проступках и их расследовании. Далее - проект закона о частной детективной деятельности с предложениями президента Украины.

На рассмотрении Рады - изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о распространении на ООС льгот, установленных на время проведения АТО.

Также депутаты определятся, планируется ли внедрение отдельных тарифов на издания для жителей подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

В повестке дня несколько проектов постановлений о переименовании сел и одного города.

Кроме того, на вторник запланировано рассмотрение в первом чтении основного и альтернативных законопроектов о Нацбюро финбезопасности.

В конце рабочего дня - законопроекты об обращении с отходами.

Традиционно пленарная среда - день ратификаций международных соглашений. На этот раз в планах - ратификация договора с Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций; финансового соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией. В очередной раз на рассмотрении соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, а с Румынией - в сфере военных перевозок.

Также запланировано денонсирование Конвенции международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45.

Депутаты смогут запланировать парламентские слушания на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах. В частности, представители оборонного комитета анонсировали на вечер среды завершение подготовки ко второму чтению законопроекта о нацбезопасности и обороне.

Работу в четверг, 7 июня, депутаты намерены начать с законопроектов во втором чтении, в частности о повышении соцзащиты военнослужащих; социальной поддержке некоторых лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта о сохранении памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В Таможенный кодекс смогут внести изменения о специально уполномоченном государственном органе по вопросам гуманитарной помощи.

Депутаты решат, будут ли создавать единую базу потребителей природного газа.

Уже не в первый раз на четверг запланировано назначение судей Конституционного суда. Также - вопрос установления границ Бахмутского, Добропольского, Александровского, Славянского районов Донецкой области и Сватовского и Троицкого районов Луганской области.

Законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена намерены рассмотреть во втором чтении, а об идентификации полицейских и нацгвардейцев - в первом.

В пятницу пройдет Час вопросов к правительству, также будут зачитаны депутатские запросы.

Ранее "Страна" писала о том, что Оппозиционный блок не будет голосовать за Антикоррупционный суд.

Также мы сообщали, что в Европарламенте напомнили, от чего зависит финансовая поддержка Украины.