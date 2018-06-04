В России потерпел крушение легкий самолет, пилот погиб
В России потерпел крушение легкомоторный самолет.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, пилот погиб. Самолет разбился в Калачевском районе Волгоградской области.
"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - сообщили в экстренных службах.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, что ранее в Сирии над Средиземным морем потерпел крушение российский истребитель.
Как сообщала "Страна", два человека погибли в результате крушения небольшого самолета eFusion, которое произошло в Венгрии между городами Паган и Саланта. Самолет упал на кукурузное поле в полутора километрах от аэропорта Печ. На месте падения образовались выжженные участки диаметром от 5 до 10 метров.