В России потерпел крушение легкомоторный самолет.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, пилот погиб. Самолет разбился в Калачевском районе Волгоградской области.

"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - сообщили в экстренных службах.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что ранее в Сирии над Средиземным морем потерпел крушение российский истребитель.

Как сообщала "Страна", два человека погибли в результате крушения небольшого самолета eFusion, которое произошло в Венгрии между городами Паган и Саланта. Самолет упал на кукурузное поле в полутора километрах от аэропорта Печ. На месте падения образовались выжженные участки диаметром от 5 до 10 метров.