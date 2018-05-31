Футбольная команда из Закарпатья приняла участие в так называемом чемпионате мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", который стартовал в Лондоне 31 мая.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Родион Шовкошитный.

"Венгры все никак не успокаиваются. Сепаратисты, а также "непризнанные страны, регионы, меньшинства и территории" собрались сейчас в Лондоне и шпилят в ногомяч на своем чемпионате мира.

Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье".

Официально она заявлена ​​на венгерском языке Kárpátalja, что переводится именно как "Закарпатье".

На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском. На предыдущем чемпионате там играли украинцы, сейчас венгры. Кстати, рукожопы с ДНР и ЛНР тоже принимали участие в этом чемпионате, но не прошли квалификацию.

Как хорошо, что у нас там 128 стоит. Именно горно-штурмовой сделали", - написал Шовкошитный.

Фото: facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

Стоит отметить что ни ФИФА, ни УЕФА не имеют к этому "чемпионату" ни малейшего отношения.

Соревнования проводит ConIFA - так называемая Конфедерация независимых футбольных ассоциаций. Ее члены - государства частично или полностью не признанные мировым сообществом, автономии внутри признанных государств и этнические команды. На сегодняшний день в ее составе 47 стран, включая Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах, т.н. ЛДНР, Закарпатье, Приднестровье, Гренландию, Монако, Тибет и т.д.



Как передает Sport24 в нынешнем формате под эгидой ConIFA соревнования проходят в третий раз. Впервые ЧМ состоялся в 2014 году в Швеции. Чемпионом стала команда графства Ницца. Два года назад турнир выиграла сборная Абхазии.

В нулевых существал аналочный турнир - VIVA Чемпионат мира. Трижды его выигрывала команда Падании (северные регионы Италии), по одному разу - Лапландия и курды.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия и Украина проведут переговоры для урегулирования языковой проблемы.