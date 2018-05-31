Футбольная команда из Закарпатья приняла участие в так называемом чемпионате мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий", который стартовал в Лондоне 31 мая.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Родион Шовкошитный.
"Венгры все никак не успокаиваются. Сепаратисты, а также "непризнанные страны, регионы, меньшинства и территории" собрались сейчас в Лондоне и шпилят в ногомяч на своем чемпионате мира.
Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье".
Официально она заявлена на венгерском языке Kárpátalja, что переводится именно как "Закарпатье".
На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском. На предыдущем чемпионате там играли украинцы, сейчас венгры. Кстати, рукожопы с ДНР и ЛНР тоже принимали участие в этом чемпионате, но не прошли квалификацию.
Как хорошо, что у нас там 128 стоит. Именно горно-штурмовой сделали", - написал Шовкошитный.
Фото: facebook.com/rodion.shovkoshytnyi
Стоит отметить что ни ФИФА, ни УЕФА не имеют к этому "чемпионату" ни малейшего отношения.
Соревнования проводит ConIFA - так называемая Конфедерация независимых футбольных ассоциаций. Ее члены - государства частично или полностью не признанные мировым сообществом, автономии внутри признанных государств и этнические команды. На сегодняшний день в ее составе 47 стран, включая Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах, т.н. ЛДНР, Закарпатье, Приднестровье, Гренландию, Монако, Тибет и т.д.
Как передает Sport24 в нынешнем формате под эгидой ConIFA соревнования проходят в третий раз. Впервые ЧМ состоялся в 2014 году в Швеции. Чемпионом стала команда графства Ницца. Два года назад турнир выиграла сборная Абхазии.
В нулевых существал аналочный турнир - VIVA Чемпионат мира. Трижды его выигрывала команда Падании (северные регионы Италии), по одному разу - Лапландия и курды.
Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия и Украина проведут переговоры для урегулирования языковой проблемы.