Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо вернет годовую зарплату в знак извинения за подделку в его ведомстве документов.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Фальсификации подверглись 14 документов о сделке с государственным участком, который был продан по цене в семь раз ниже рыночной знакомому жены премьер-министра. Из документов удалили имена премьер-министра Синдзо Абэ и его супруги Акиэ, вице-премьера Асо и ряда крупных политиков. Также были удалены упоминания об "исключительном характере" этой сделки.

Годовая зарплата вице-премьера, министра финансов Ас, который решил отказаться от нее в знак покаяния, составляет почти 20 ,9 млн иен - около $189,4 тыс.

Напомним, что Япония хочет упростить въезд в страну для иностранных рабочих с низкой и средней квалификацией из-за дефицита рабочих рук в пяти отраслях.

Как сообщала "Страна", в Японии создали новостной портал с журналистами-роботами.