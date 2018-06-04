В июне некоторые киевские музеи можно будет бесплатно посетить в определенные даты.

Об этом пишет "Большой Киев".

При этом администрация музеев просит посетителей уточнять условия Дня открытых дверей заранее, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

4 июня

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов);

Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", ул. Лаврская, 3.

5 июня

Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;

Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.

6 июня

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 - 13:00);

Музей им. Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

7 июня

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

12 июня

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

21 июня

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

24 июня

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

25 июня

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

27 июня

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).



На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Ранее дни открытых дверей в музеях Киева прошли в рамках Дня Европы.

Как сообщала "Страна", в чучеле пеликана из музея в Киеве нашли записку, написанную в 1840 году.