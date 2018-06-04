Компания Facebook заключила соглашения, открывшие доступ к личным данным пользователей, минимум с 60 крупнейшими производителями смартфонов.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, этот процесс начался около 10 лет назад, когда Facebook старалась завоевать доминирующее положение среди соцсетей, и затронул такие компании, как Apple, Microsoft, Amazon и Samsung.

В частности отмечается, что производители смартфонов получили доступ к данным не только пользователей соцсети, но и их друзей, причем без согласия последних.

Напомним, что социальная сеть Facebook попросила своих британских и американских посетителей присылать их собственные обнаженные фото.

Как сообщала "Страна", глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг встретится с руководителями Европарламента, чтобы ответить на их вопросы о скандале, связанном с утечкой личных данных миллионов пользователей.