С прицелом на Лигу Наций. Шевченко рассказал, как получилось разгромить Албанию
После окончания товарищеского матча между сборными Украины и Албании (4:1) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том как удалось настроить команду на игру.
Об этом передает канал Футбол 1.
- Этот тот случай, когда вы довольны и результатом, и игрой?
- Сейчас мы будем больше нацеливаться на результат. Я просил ребят об этом, несмотря на тяжелые условия и концовку чемпионата, было мало времени на восстановление. Я сказал ребятам, что нам нужен результат, потому что следующие игры уже официальные. Настрой был хороший. Это отразилось на поле.
Ярмоленко набирает форму. Травма помешала ему провести концовку сезона. Две игры - положительный момент для него. Сегодня отличился, отдал голевые передачи, провел хороший матч. Я рад за него и за команду.
Первый тайм был вообще хороший. Во втором тайме попросили больше контролировать мяч. Ребята хорошо вошли в игру с замен.
Счет 4:1 - это хорошая репетиция для команды. Я пожелал всем футболистам удачи. Сейчас они отдохнут и начнут подготовку в клубах. А в сентябре нас ждут серьезные матчи, - подытожил Шевченко.
Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА объявили, когда стартует новый турнир Лига наций.