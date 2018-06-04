После окончания товарищеского матча между сборными Украины и Албании (4:1) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том как удалось настроить команду на игру.

Об этом передает канал Футбол 1.

- Этот тот случай, когда вы довольны и результатом, и игрой?



- Сейчас мы будем больше нацеливаться на результат. Я просил ребят об этом, несмотря на тяжелые условия и концовку чемпионата, было мало времени на восстановление. Я сказал ребятам, что нам нужен результат, потому что следующие игры уже официальные. Настрой был хороший. Это отразилось на поле.

Ярмоленко набирает форму. Травма помешала ему провести концовку сезона. Две игры - положительный момент для него. Сегодня отличился, отдал голевые передачи, провел хороший матч. Я рад за него и за команду.

Первый тайм был вообще хороший. Во втором тайме попросили больше контролировать мяч. Ребята хорошо вошли в игру с замен.

Счет 4:1 - это хорошая репетиция для команды. Я пожелал всем футболистам удачи. Сейчас они отдохнут и начнут подготовку в клубах. А в сентябре нас ждут серьезные матчи, - подытожил Шевченко.

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