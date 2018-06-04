В понедельник, 4 июня, в Украине пройдет ВНО по биологии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Допуск в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Начало сдачи тестов в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска.

На тесты по биологии будет отведено 120 минут. Общее количество заданий в тесте - 48. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 80.

Абитуриентов ждут задания различных форм: с выбором одного правильного ответа, на установление соответствия - "логические пары"; задания с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов.

Напомним, что родители выпускников массово возмущаются аудированием ВНО по английскому языку.

Как сообщала "Страна", в УЦОКО ответили на жалобы сдававших ВНО по английскому языку.