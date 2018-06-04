Источники в американской администрации заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который готовится к встрече с Дональдом Трампом, провел перестановки в военном руководстве страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Перестановки были проведены в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на 12 июня. По данным неназванного источника, от исполнения своих обязанностей были отстранены министр народных ВС Пак Ён Сик, начальник генерального штаба Корейской народной армии (КНА) Ри Мён Су и начальник Главного политического управления КНА Ким Чен Гак.

Американские официальные лица считают, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия относительно подхода Ким Чен Ына к Южной Корее и США.

Официальные комментарии Белый дом, Госдепартамент, ЦРУ и аппарат директора национальной разведки пока не дают.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп заявил, что делегация от КНДР передаст ему письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщала "Страна", министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что санкции ослабят только тогда, когда КНДР предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. Но до этого времени санкции будут сохраняться, которые определили резолюции ООН.