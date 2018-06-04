В результате извержении вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек. Ранее сообщалось о семи погибших.

Об этом сообщает MVS Noticias.

Число пострадавших при извержении составляет 296 человек.

В связи с извержением вулкана в Гватемале в нескольких городах объявлен "красный" уровень опасности. Закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренный службы эвакуируют людей.

Лава и грязь обрушились на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле, откуда были эвакуированы  около трех тысяч человек.

По оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Как сообщала "Страна", ранее на Гавайях лава извергающегося вулкана обрызгала стоящего на балконе мужчину, он получил серьезный ожог ноги. 

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