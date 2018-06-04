Посольство Украины в Австрии призвало поднять вопрос об освобождении Олега Сенцова во время визита президента России Владимира Путина.

Об этом сообщили украинский посол в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которая готова вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверняка, даст такую ​​возможность", - сообщил он.

И напомнил, что Австрийская киноакадемия присоединилась к коллективному письму европейских кинематографистов об освобождении Сенцова.

Фото:facebook.com/o.scherba

14 мая осужденный в России Олег Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.

Напомним, что матери Сенцова и Кольченко записали обращение к Порошенко.

Как сообщала "Страна", Австрия предложила пересмотреть политику санкций в отношении России.