Украина призвала Австрию напомнить Путину о Сенцове
Посольство Украины в Австрии призвало поднять вопрос об освобождении Олега Сенцова во время визита президента России Владимира Путина.
Об этом сообщили украинский посол в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.
"Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которая готова вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверняка, даст такую возможность", - сообщил он.
И напомнил, что Австрийская киноакадемия присоединилась к коллективному письму европейских кинематографистов об освобождении Сенцова.
Фото:facebook.com/o.scherba
14 мая осужденный в России Олег Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.
Напомним, что матери Сенцова и Кольченко записали обращение к Порошенко.
Как сообщала "Страна", Австрия предложила пересмотреть политику санкций в отношении России.