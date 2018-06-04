3 июня в Прибалтике начались военные учения НАТО Saber Strike, которые продлятся до 15 июня.

Об этом сообщает DELFI.

Официальная церемонии открытия маневров состоялась в Вильнюсе. Участие в учениях примут около 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-НАТО и стран-партнеров: из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.

Учения Saber Strike 2018 проводятся одновременно с организованными Латвией международными военными учениями Summer Shield XV.

Учения Saber Strike охватят территорию Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

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