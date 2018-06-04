При извержении вулкана Фуэго в Гватемале как минимум семь человек погибли и почти 300 пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, из семи погибших - четверо взрослых и трое детей.

Лава и грязь обрушились на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле, откуда были эвакуированы около трех тысяч человек.

По оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Власти Мексики выразили готовность оказать помощь Гватемале в ликвидации последствий извержения вулкана.

Напомним, что появилось ночное видео красочного извержения молодого вулкана Килауэа на Гавайях.

Как сообщала "Страна", туристы случайно сняли начало извержения вулкана Мерапи на острове в Индонезии.