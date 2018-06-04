В понедельник, 4 июня, синоптики обещают дожди на юге и востоке. Днем в Украине от +25 до +28.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +24…+28. Без осадков.

На севере днем +25…+28. Без осадков.

В центре днем воздух прогреется до+25…+28. Сухо.

На востоке днем +25…+28. Возможны грозовые дожди.

На юге днем +24…+28. Дожди с грозами.

В Киеве 4 июнядневная температура составит +26…+28. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что появилась карта, какой будет погода в Украине на первые летние выходные.

Как сообщала "Страна", синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождями.