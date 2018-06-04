Сегодня дожди доберутся до юга и востока
В понедельник, 4 июня, синоптики обещают дожди на юге и востоке. Днем в Украине от +25 до +28.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +24…+28. Без осадков.
На севере днем +25…+28. Без осадков.
В центре днем воздух прогреется до+25…+28. Сухо.
На востоке днем +25…+28. Возможны грозовые дожди.
На юге днем +24…+28. Дожди с грозами.
В Киеве 4 июнядневная температура составит +26…+28. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что появилась карта, какой будет погода в Украине на первые летние выходные.
Как сообщала "Страна", синоптики рассказали, какие области сегодня зальет дождями.
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