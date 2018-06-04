В Киеве около 21:00 произошло ДТП с опрокидыванием фуры DAF на улице Академика Заболотного. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал водитель фуры, машина двигалась по улице Заболотного в сторону Столичного шоссе. В полуприцепе-самосвале он вез корм для животных. Внезапно на ходу у фуры начал подниматься кузов, водитель не заметил этого и произошло опрокидывание.

На проезжую часть и обочину высыпался груз. Прицеп грузовика занял правый ряд, а также снес фонарный столб. Чтобы освободить проезжую часть к месту происшествия выезжала тяжелая техника и спасатели.

Фото: kiev.informator.ua

В результате аварии никто не пострадал. Движение на данном участке дороги было затруднено.

Как сообщала "Страна", в Луганской области на дороге перевернулся грузовик с более 20 тоннами гречки.

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