И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая недавно рассказала о болезнях заядлых курильщиков, советует начинать уход за полостью рта еще тогда, когда зубы у ребенка даже не прорезались. Свои рекомендации Супрун разместила на своей странице в Facebook.

Итак, вот главные советы о здоровье зубов:

Бактерии есть всегда, даже когда зубов еще нет. Стоматологи рекомендуют даже после кормления младенца, вытирать ему десна обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций. Хорошо, когда любовь к стоматологу становится одной из первых. Прежде всего, это важно, чтобы приучать ребенка к визитам в стоматологическую клинику. Задача стоматолога на этом этапе познакомиться с ребенком, выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов (например, сосание пальца) и понять, как дышит ребенок. Первый зуб? Время приобрести первую зубную щетку! Для детей существуют специальные зубные щетки, имеющие маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко, а количество фтора минимальным. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть как горошина. Кстати, не все знают, но это правило подходит и взрослым. Ведь чем больше пасты, тем больше соблазн ее выплюнуть, а это мешает чистить зубы рекомендованные 2 минуты. Правильную пасту для зубов вам поможет подобрать ваш стоматолог. 4 года? Уже можно становиться самостоятельным Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки и правильные движения, которые необходимы для эффективной чистки зубов, производятся только ближе к 10 годам. Поэтому до этих пор следует помогать им. 2 минуты или не считается. Можно установить специальный таймер или включить любимую песню, чтобы поможет детям понять сколько времени нужно чистить зубы и постепенно привыкнуть к этому. Покажите ребенку видео, на котором видно, как правильно чистить зубы. Старайтесь сделать процедуру чистки зубов можно приятнее и веселее, чтобы предотвратить развитие негативных ассоциаций или нежелание чистить зубы. Проконсультируйтесь со стоматологом, если вам нужна дополнительная информация или советы. Техника превыше всего. Важно с самого начала учить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал. Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. В таком положении лучше очищаются зубы и линия десен, где скапливается много бактерий и остатков пищи. Хороший пример чистки зубов не покажет даже свинка Пеппа. Помните, дети имитируют взрослых, повторяют действия и поведение своих родителей. Поэтому необходимо показать детям, что гигиена зубов и полости рта важна для вас. Говорите с ребенком о важности здоровья зубов. Ребенок, который понимает, что постоянные зубы должны служить ей всю жизнь, будет должным образом за ними ухаживать.

Как сообщала "Страна", ранее Ульяна Супрун рассказала, помогают ли чеснок и тыквенные семечки от глистов.

Также мы сообщали о предостережении Супрун, что больные десна могут привести к болезням сердца и раку.