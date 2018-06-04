И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая недавно рассказала о болезнях заядлых курильщиков, советует начинать уход за полостью рта еще тогда, когда зубы у ребенка даже не прорезались. Свои рекомендации Супрун разместила на своей странице в Facebook.

Итак, вот главные советы о здоровье зубов: 

  1. Бактерии есть всегда, даже когда зубов еще нет. Стоматологи рекомендуют даже после кормления младенца, вытирать ему десна обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций.
  2. Хорошо, когда любовь к стоматологу становится одной из первых. Прежде всего, это важно, чтобы приучать ребенка к визитам в стоматологическую клинику. Задача стоматолога на этом этапе познакомиться с ребенком, выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов (например, сосание пальца) и понять, как дышит ребенок.
  3. Первый зуб? Время приобрести первую зубную щетку! Для детей существуют специальные зубные щетки, имеющие маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко, а количество фтора минимальным. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть как горошина. Кстати, не все знают, но это правило подходит и взрослым. Ведь чем больше пасты, тем больше соблазн ее выплюнуть, а это мешает чистить зубы рекомендованные 2 минуты. Правильную пасту для зубов вам поможет подобрать ваш стоматолог.
  4. 4 года? Уже можно становиться самостоятельным Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки и правильные движения, которые необходимы для эффективной чистки зубов, производятся только ближе к 10 годам. Поэтому до этих пор следует помогать им.
  5. 2 минуты или не считается. Можно установить специальный таймер или включить любимую песню, чтобы поможет детям понять сколько времени нужно чистить зубы и постепенно привыкнуть к этому. Покажите ребенку видео, на котором видно, как правильно чистить зубы. Старайтесь сделать процедуру чистки зубов можно приятнее и веселее, чтобы предотвратить развитие негативных ассоциаций или нежелание чистить зубы. Проконсультируйтесь со стоматологом, если вам нужна дополнительная информация или советы.
  6. Техника превыше всего. Важно с самого начала учить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал. Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. В таком положении лучше очищаются зубы и линия десен, где скапливается много бактерий и остатков пищи.
  7. Хороший пример чистки зубов не покажет даже свинка Пеппа. Помните, дети имитируют взрослых, повторяют действия и поведение своих родителей. Поэтому необходимо показать детям, что гигиена зубов и полости рта важна для вас. Говорите с ребенком о важности здоровья зубов. Ребенок, который понимает, что постоянные зубы должны служить ей всю жизнь, будет должным образом за ними ухаживать.

Как сообщала "Страна", ранее Ульяна Супрун рассказала, помогают ли чеснок и тыквенные семечки от глистов.

Также мы сообщали о предостережении Супрун, что больные десна могут привести к болезням сердца и раку.

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