Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала создание в ЕС сил быстрого реагирования. Об этом передает Польское радио.

В интервью изданию "Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung" Меркель заявила, что силы быстрого реагирования "должны действовать в широких рамках ЕС, их частью станет бундесвер, однако это не означает, что Германия будет участвовать во всех военных операциях в мире".

При этом Меркель добавила, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере, а инициатива будет открытой для таких государств, как Великобритания, которая отделяется от ЕС.

Вместе с тем, Меркель не уточнила, сколько будет стоить создание такой армии.

Кроме того, канцлер ФРГ выдвинула идею создания "инвестиционного бюджета" для выравнивания экономических перекосов между странами Еврозоны. Как сообщает Deutsche Welle, Меркель заявила, что объемы такого бюджета не должны превышать "двузначной миллиардной суммы низшего порядка".

Создать Европейский валютный фонд Меркель предлагает на базе основанного в 2012 году Европейского стабилизационного механизма, который основывался для преодоления долгового кризиса в Еврозоне, в частности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и на Кипре.

По словам Меркель, ЕВФ мог бы оказывать странам-членам еврозоны "долгосрочные кредиты" с целью поддержки, однако краткосрочные кредиты для финансовой помощи отдельным странам Еврозоны также вполне реальны, считает канцлер ФРГ.

Как сообщала "Страна", миллиардер Джордж Сорос озвучил свой план Маршалла для Европы в котором речь шла о возможности ЕС заимствовать средства с рынка по очень выгодной ставке, не неся при этом прямых обязательств ни для себя, ни для своих государств-членов.

Также сообщалось, что Меркель и Путин договорились, что среди миротворцев на Донбассе не будет стран НАТО.