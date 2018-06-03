В Харькове неизвестные украли мемориальную доску маршалу Георгию Жукову, которая была установлена на фасаде школы №127. Об этом сообщил руководитель организации "Свитанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

"Произошло чудо. Вновь установленная доска Жукову на школе 127 в Харькове сама исчезла. Вот так бы и истукан!" - написал автор.

"На днях на Слобожанщине были очень сильные ветры, доска Жукову, которую недавно установили на фасаде школы №127, не выдержала их и упала", - говорится также о предполагаемых причинах исчезновения с иронией.

Напомним, год назад вандалы украли барельеф Жукову, который был установлен на здании той же школы.

Тогда о пропаже также сообщил Поздняков, который предложил всем желающим купить изображение маршала, которое "случайно у него оказалось". В полиции пообещали провести проверку по факту происшествия.

Фото: facebook.com/svitanokkh

Как сообщала "Страна", в соцсетях обсуждают уничтожение бюста маршала Жукова в Одессе.

Напомним также, что в Харькове избавятся от метро Маршала Жукова и площади Восстания.