В России за контрабанду оружия задержали гражданина Украины. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский, передает Громадське радио.

По его словам, задержали мужчину 31 мая в Москве.

"Ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал адвокат.

По его словам, сейчас он с коллегами планирует поездку в Москву. Также Чудовский собирается обращаться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному украинцу.

Имя и фамилия задержанного пока не называются.

Как сообщала "Страна", украинца и россиянку задержали в аннексированном Крыму за попытку продать пистолет.

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