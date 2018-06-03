Футбольные фаны винницкого клуба "Нива" надели футболки с изображением нацистской свастики на матч против "Агробизнеса". Об этом пишет "Спортарена".

Несколько фанов в красных футболках со свастикой на трибунах зажгли фаеры и выкрикивали кричалки. Свастика на красном фоне - это флаг нацистской Германии.

Фото: sportarena.com

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Нивы. Матч не имел никакого турнирного значения. В отличие от винничан, команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.

Как сообщала "Страна", в Болгарии футбольный клуб "Левски" оштрафовали за скандал со свастикой. Во время матча на на стадионе были замечены двое мальчиков, у одного из которых на теле видна свастика, а второй, у которого была надпись Levski hooligans ("Хулиганы Левски") и оскорбительная аббревиатура, демонстрировал нацистское приветствие.

Ранее британский таблоид The Sun предупредил англичан, что в Киеве "адские" футбольные хулиганы.