Фаны винницкой "Нивы" вышли на стадион в красных футболках со свастикой. Видео
Футбольные фаны винницкого клуба "Нива" надели футболки с изображением нацистской свастики на матч против "Агробизнеса". Об этом пишет "Спортарена".
Несколько фанов в красных футболках со свастикой на трибунах зажгли фаеры и выкрикивали кричалки. Свастика на красном фоне - это флаг нацистской Германии.
Фото: sportarena.com
Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Нивы. Матч не имел никакого турнирного значения. В отличие от винничан, команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.
Как сообщала "Страна", в Болгарии футбольный клуб "Левски" оштрафовали за скандал со свастикой. Во время матча на на стадионе были замечены двое мальчиков, у одного из которых на теле видна свастика, а второй, у которого была надпись Levski hooligans ("Хулиганы Левски") и оскорбительная аббревиатура, демонстрировал нацистское приветствие.
Ранее британский таблоид The Sun предупредил англичан, что в Киеве "адские" футбольные хулиганы.