Джинсовые шорты-стринги от PrettyLittleThing шокировали поклонников бренда. Новинка с принтом коровьей раскраски поступила в продажу, однако не смогла найти понимания среди потенциальных покупателей. Возмущение они опубликовали в микроблогах в Twitter.

Очень короткие шорты буквально граничат с трусами. В компании предмет гардероба получил название Mid Wash Denim Knicker. Его стоимость 15 фунтов стерлингов (520 гривен).

Шорты имеют большой вырез для ног и тонкий ремешок сзади.

"Я, конечно, люблю Pretty Little Thing, но что это такое?" – написал фолловер бренда с ником @ fashi0nkiller в Twitter.

Джинсы-стринги Фото: twitter.com/fashi0nkiller_

Твит внезапно для автора стал вирусным, а фотография джинсов-трусов разлетелась по сети.

В комментариях под записью девушки удивлялись, для чего предназначен этот предмет одежды.

"Клянусь богом я не знаю, что я сделаю, если увижу девушек, которые их носят", - можно увидеть гневный комментарии в ветке модного бренда в Twitter.

Фото: Pretty Little Thing

Фото: Pretty Little Thing

Некоторые пользователи предположили, что в таких шортах можно сходить на вечеринку. Большинство же сошлись во мнении, что безопаснее носить их исключительно дома.

Кто-то добавил: "Как можно назвать эти шорты, как настоящими штанами".

Но другие не увидели в них большой проблемы.

Один из таких покупателей написал: "Получила, выставила напоказ". Другой добавил: "Это, конечно, супер".

Кстати, в описание продукта в соцсети можно встретить надпись: "Не смей носить эти джинсовые шортики сами по себе".

Вскоре девушки выяснили, что джинсы-стринги – не новая идея. Оказалось, что в подобный предмет гардероба ранее был в арсенале американской певицы Азил Бэнкс.

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