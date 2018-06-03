Компания Илона Маска SpaceX перенесла с конца 2018 на середину 2019 года коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон, при этом он не объяснил причины такого решения.

"SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", - уточнил Глисон.

Изначально данная компания планировала на текущий год 28 пусков. На данный момент этот показатель снизился на 40%, что является отражением резкого спада в мире количества заказов на строительство и запуск крупных коммерческих спутников.

В январе эта же газета сообщила о том, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) откладывает до весны 2019 года начало регулярных пилотируемых полетов космических кораблей, разработанных SpaceX и корпорацией Boeing.

Это обусловлено слишком высоким риском внештатных ситуаций и аварий при эксплуатации этих коммерческих кораблей. Американцы для доставки грузов на Международную космическую станцию используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск заявил о создании сайта c названием Pravda при помощи которого можно будет отследить уровень достоверности публикаций в СМИ.

Также мы писали, что Маск пытался найти и купить домен Pravda, который он планировал использовать для создания одноименного сайта для отслеживания уровня достоверности публикаций в масс-медиа. Но у него ничего не вышло.