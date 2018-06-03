Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада обеспокоены и разочарованы решением США ввести новые пошлины на импорт стали и алюминия. Министр финансов США Стив Мнучин встретил резкую критику со стороны коллег из стран G7. Об этом сообщает ВВС.

Трехдневная встреча глав финансовых ведомств "Большой семерки" проходила в Канаде. В следующие выходные в Квебеке состоится саммит лидеров стран G7, включая президента США Дональда Трампа.

Однако по итогам встречи совместного заявления принято не было, что по мнению корреспондента ВВС в Северной Америке Криса Баклера, можно считать явным признаком раздора. Жаркие дебаты, вероятнее всего, продолжатся и на самом саммите.

Это редкий случай раскола в гармоничном клубе семи богатых стран, шесть из которых выступили с заявлением, в котором попросили Мнучина передать президенту США Дональду Трампу их "единодушную озабоченность и разочарование" его решением о повышении пошлин.

Речь идет о 25% пошлине на импортную сталь и 10% пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.

"Мы обеспокоены тем, что эти действия на самом деле не способствуют оказанию помощи нашей экономике. Они разрушительны, и шесть стран донесли свою точку зрения до сведения министра Мнучина", - сказал министр финансов Канады Билл Морно на пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей на горном курорте Уистлер.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выразился еще жестче. Он сказал, что торговая война может начаться "через несколько дней".

Однако Мнучин отверг выпады коллег и не согласился с их мнением о том, что США своими пошлинами нарушают правила международной торговли. В то же время министр финансов США пообещал, что Трамп внимательно отнесется к их озабоченности во время саммита G7 на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", Канада пожаловалась в ВТО из-за американских пошлин на металлургию.