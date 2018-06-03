В Киеве полиция открыла производство по факту кражи в квартире руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает УНН.

"В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня стало известно про ограбление киевской квартиры руководителя портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Адвокат Андрей Доманский сообщил, что злоумышленники залезли в квартиру через окно. Не исключено, что исчезли ценные вещи, но их список еще не составлен.

Относительно версий ограбления, то их, по словам Доманского, множество, но озвучивать их рано.

Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как сообщала "Страна", 1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест Вышинскому.

Также "Страна" писала о том, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.