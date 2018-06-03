Жители поселка Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области в понедельник, 4 июня, в 7 утра угрожают перекрыть 45-й километр трассы международного значения E373 Киев-Ковель. Об этом "Стране" сообщили организаторы акции.

"Люди требуют восстановить центральное водоснабжение. В поселке, где проживает около 7000 человек, регулярно отключают воду в водопроводе. При этом дополнительно воду для питья и технических нужд населения не завозят. Ситуация близка к санитарной катастрофы. Местные власти и руководство водоканала уже не первый год игнорируют все обращения граждан по этому поводу", - говорится в сообщении.

Люди заявили, что не имеют воды даже для приготовления пищи.

"В поселке находится школа, два детских сада, местная больница, областной противотуберкулезный диспансер, пожарная часть, несколько фабрик - у всех отсутствует вода. Десятки жалоб, написанных в адрес руководящих учреждений областного и государственного значения, остались без ответа", - заявили жители поселка

Как сообщала "Страна", Киев останется без горячей воды, пока "Киевтеплоэнерго" не погасит долги "Нафтогазу".

Также мы писали, что в Киеве с понедельника еще один район останется без горячей воды. Список улиц.