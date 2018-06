В Берлинском кафедральном соборе полицейский выстрелил в мужчину, который нарушал общественный порядок. Об этом в Twitter сообщила берлинская полиция.

"В Берлинском соборе в центре города полицейский выстрелил в мужчину-дебошира. Он получил ранение в ногу. Избегайте спекуляций", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина размахивал ножами, в это время в соборе находились около ста человек.

Когда на место происшествия приехал первый патруль полиции, один из правоохранителей выстрелил в нарушителя общественного порядка.

В результате инцидента пострадали два человека - нарушитель и полицейский.

Подозреваемому - 53 года. Пока нет подтверждений, что мужчина действовал из исламистских мотивов.

Вечерняя служба в соборе отменена.

BREAKING: Heavily armed have cordoned off thw area surrounding the Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building, one police officer was also injured during the incident, reason for the shooting unknown for now. (Credit @ArjanKoenders1) pic.twitter.com/is6f7y5jNh