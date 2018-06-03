В Берлинском кафедральном соборе полицейский выстрелил в мужчину, который нарушал общественный порядок. Об этом в Twitter сообщила берлинская полиция.

"В Берлинском соборе в центре города полицейский выстрелил в мужчину-дебошира. Он получил ранение в ногу. Избегайте спекуляций", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина размахивал ножами, в это время в соборе находились около ста человек.

Когда на место происшествия приехал первый патруль полиции, один из правоохранителей выстрелил в нарушителя общественного порядка.

В результате инцидента пострадали два человека - нарушитель и полицейский.

Подозреваемому - 53 года. Пока нет подтверждений, что мужчина действовал из исламистских мотивов.

Вечерняя служба в соборе отменена.

BREAKING: Heavily armed have cordoned off thw area surrounding the Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building, one police officer was also injured during the incident, reason for the shooting unknown for now. (Credit @ArjanKoenders1) pic.twitter.com/is6f7y5jNh — News_Executive (@News_Executive) 3 июня 2018 г.

Известно, что Берлинский кафедральный собор является самой большой евангелической церковью Германии. Он был построен в 1894-1905 годах как придворная церковь правящей династии Гогенцоллернов.

Как сообщала "Страна", в бельгийском городе Льеж неизвестный убил двух полицейских и прохожего. Нападающий сначала подошел сзади к двум полицейским и нанес им несколько ножевых ранений. Затем он забрал их оружие и выстрелил. Обоими полицейскими были женщины. После этого нападавший застрелил 22-летнего парня в машине, которая была рядом. Через некоторое время преступника ликвидировала местная полиция.

Напомним также, что на вокзале северогерманского города Фленсбург в среду вечером 30 мая, во время ссоры один человек был убит и двое других ранены.