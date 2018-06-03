В понедельник, 4 июня, синоптики обещают дождливый день для востока и юга Украины. Таким образом, осадки переместятся с запада страны.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.



Согласно прогнозу, средняя температура в Украине будет достигать днем +25 ... + 27 градусов, ночью воздух остынет до +13 ... +15 градусов.

На западе и части севера Украины день выдастся солнечным.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях возможен небольшой дождь.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве осадков не предвидется, температура воздуха в столице днем прогреется до +29 градусов.

Как сообщала "Страна", в Киеве май 2018 года стал одним из самых жарких месяцев за 137 лет. По данным обсерватории, самыми жаркими днями этого месяца были 3 и 5 мая, тогда максимальная температура достигала +30ºС. Самыми прохладными стали 13 и 15 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,6°С.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун просветила украинцев насчет кондиционера. По ее мнению, кондиционер, как и авто, нуждается в регулярном уходе.