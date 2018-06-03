Матери осужденных в России украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о помощи в скорейшем освобождении сыновей. Об этом сообщает "Крым.Реалии ТВ".

"К вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Мой сын уже пошел на крайнюю меру – голодовку. Хотя до этого он говорил что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", – заявила Людмила Сенцова.

"Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей, чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", – заявила в свою очередь Лариса Кольченко.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ режиссера обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Как сообщала "Страна", 14 мая осужденный в России Олег Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.

29 мая в Минюсте России сообщили, что голодающий Сенцов согласился на терапию.

2 июня по всему миру прошли акции в поддержку Олега Сенцова.

А в Кремле прокомментировали обмен Сенцова на задержанного в Киеве главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.