Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) восстановился и начал подготовку к поединку против чемпиона по версиям IBF и WBA, россиянина Марата Гассиева ((26-0, 19 КО). Об этом сообщает "24 телеканал".

Место для проведения мультичемпионского боя Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS) еще не выбрано. По словам тренера Гассиева, бой состоится 21 июля. При этом Россия претендует на проведение боя, однако украинская сторона выступает против этого.

Сначала финал должен был состояться в Саудовской Аравии в городе Джидде 11 мая.

Однако перед боем Усик получил травму, и поединок пришлось перенести. После этого в Саудовской Аравии отказались от проведения поединка.

Напомним, победитель боя Александр Усик-Мурат Гассиев станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов призовых.

Как сообщала "Страна", Россия готова щедро заплатить, чтобы заполучить бой финала WBSS Усик vs Гассиев.