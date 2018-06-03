В селе Петранка Рожнятовского района на Прикарпатье удалось разыскать 4-летнего Любомирчика, который пропал вчера с поля, где пас с дедом коров. Об этом сообщают "Факты".

По словам полицейских, малыш полдня и всю ночь провел в лесу.

Как рассказал дедушка, внук пропал, когда около двух часов дня одна из коров побежала в лес.

Мужчина просил малыша оставаться на месте, а сам отправился на поиски беглянки.

По возвращению старика, ребенка на поле не оказалось. Отыскать внука пытались всем селом, но поиски не давали никаких результатов. К операции по спасению малыша подключились и работники полиции, и ГСЧС и АТОшники. Прибыли кинологи с собаками.

Ближе к полуночи поиски малыша были приостановлены из-за темноты. В три часа ночи 3 июня несколько сотен людей снова отправились в лес.

Маленького Любомирчика нашел председатель "Объединения участников АТО Калущины" Александр Соколовский.

Он спал под деревом в полутора километрах от своего дома. Мальчик был перепуган и голоден. Но, самое главное - живой и здоровый.

"Я увидел следы от маленьких ножек, которые вели через болото. Слава Богу, что ребенок такой легкий и не утонул! Я начал идти по его следам, пока не увидел мальчика спящим под деревом. Спал он очень чутко и вздрагивал во сне. Едва я подошел - он тут же открыл глаза. Сначала, видимо, не понял, что происходит, а потом улыбнулся и… расплакался", - рассказал Александр.

Фото: fakty.ua

Как сообщала "Страна", в Харькове 8-летний ребенок выпал с пятого этажа и остался жив.

Напомним также, как полицейский рассказал о спасении малыша, которого пьяная мать бросила с моста в реку.