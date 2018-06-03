В поселке Цебриково под Одессой, где выборы в местную объединенную территориальную громаду проходили с выстрелами, распылением газа и оцеплением Нацгвардии, за час до окончания голосования пришли менее 15% избирателей.

Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что людей могли отпугнуть сообщения о минировании участков и противостояниях с полицией.

Ситуация с низкой явкой сложилась на участках в Цебриково и Вишневом где реализовать свое избирательное право смогли 14,9% и 10,5% избирателей соответственно.



Эти два участка открылись последними.

Напомним также, что на участке в Вишневом разбили градусник из-за чего доступ на этот участок повторно ограничивали.

В тоже время на участках в Никомаровке и Саханке на выборах успели побывать 44,7% и 40,6% соответственно.

Как сообщала "Страна", в поселок под Одессой, где проходят местные выборы, ввели Нацгвардию.