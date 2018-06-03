Обсуждения Канады и США введения американских пошлин на сталь и алюминий не затрагивает добрососедских отношений между странами и являются скорее "семейной ссорой". Так считает глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу.

Об этом сообщает Fox News.

"Я не считаю, что наши пошлины имеют хоть какое-то отношение к нашей дружбе и давнему союзу с Канадой", - отметил Кадлоу.

"Президент объявил нашу металлургическую промышленность вопросом национальной безопасности и надеется восстановить ее с помощью принятых мер. Есть определенные признаки того, что это будет возможно достичь", - отметил советник Трампа после жесткой критики премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"В заявлении Белого дома было четко сказано, что мы по-прежнему приветствуем продуктивные переговоры. Поэтому я отношусь к этому скорее как к семейной ссоре", - резюмировал Кадлоу.

Напомним, Трюдо назвал решение о вводе пошлин "оскорбительным и недопустимым". Он напомнил, что канадская сталь и алюминий используются при создании военной техники США, в том числе истребителей.

Также Трюдо заявил, что Оттава примет ответные меры, а глава канадского МИД Христя Фриланд пообещала оспорить решение Вашингтона во Всемирной торговой организации. Министр также пояснила, что Канада введет дополнительные ограничительные меры на неметаллопродукцию, чтобы выравнять предполагаемый ущерб от действий американцев, который Оттава оценивает в 16,6 млрд канадских долларов ($12,8 млрд США).

Как сообщала "Страна", Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США пошлин на сталь и алюминий.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал Канаду после заявления Трюдо об ответных пошлинах.