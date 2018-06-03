Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что адвокат директора ООО "Шмайсер" Бориса Германа, который проходит подозреваемым по покушению на журналиста Аркадия Бабченко, защищает нардепа Надежду Савченко.

Об этом в Facebook сообщил сам адвокат Германа Евгений Солодко, подчеркнув, что это ложь.

"Генеральный прокурор Луценко в интервью радио "Новое время" сообщил, что я, адвокат Солодко, защищаю Рубана и Савченко, поэтому Рубана, Савченко и Германа объединяете адвокат. Юрий Витальевич, или опровергните это вранье, или я заставлю вас это сделать через суд. У вас сутки на публичное извинение", - написал Евгений Солодко.

Фото: facebook.com

Напомним, вечером 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко, но на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду, 30 мая, организатора "убийства" журналиста, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман.

В СБУ заявили, что организатор преступления готовил устранение 47 журналистов в Украине по заказу российских спецслужб.