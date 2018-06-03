Полет истребителя над поверхностью Азовского моря в Запорожской области в ВСУ объяснили военными тренировками и отработкой упражнений, которые проходят возле курорта Кирилловка. Об этом сообщает УНН.

"С 29 по 31 мая проходили командно-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задачи как авиации, так и других войск", - сообщил представитель пресс-службы ВСУ Дмитрий Струтинский.

Сообщается, что подразделения авиации, радиотехнических, зенитных ракетных войск, отдельного полка связи и отдельного батальона РЭБ воздушного командования "Юг" отрабатывали практические упражнения.

Напомним, украинский штурмовой самолет Су-25 пролетел над пляжем в Запорожской области. Видео в сети опубликовали туристы, которые в тот момент отдыхали на море.

В то же время сообщается, что "угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, истребитель не представлял", - сказал Струтинский.

По словам Струтинского, подобные действия выполняют и в авиашоу за рубежом. Когда там отрабатывают некоторые движения, то самолетам также приходится проходить на достаточно низких высотах.

"То, что он прошел на низких высотах: у него была скорость, что позволяет это делать. У самолетов есть несколько степеней скорости - на этой разрешено, по всем техническим характеристикам, нормам и правилам полета, проходить так низко, на определенных оборотах двигателя", - сказал представитель Воздушных Сил.

Как сообщала "Страна", Украина закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проводимых стрельб.

Ранее отдыхающие на популярном курорте Затока в Одесской области были встревожены появлением четырех военных вертолетов, которые пролетели над пляжем над селом Каролино Бугаз.