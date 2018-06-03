Сегодня, 3 июня, во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье" прошел товарищеский матч с участием сборных Украины и Албании. Об этом сообщает sportarena.com.

Украинцы разгромили албанцев со счетом 4:1. Дубли - на счету Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко. Также хавбек "Боруссии" Дортмунд отметился двумя ассистами.

Три мяча сине-желтые забили еще до перерыва.

Счет открыл Евгений Коноплянка, пробивший в ближний угол после передачи Андрея Ярмоленко.

Затем вингер Боруссии Д оформил дубль после передач Коноплянки и Малиновского.

Во втором тайме у украинцев было больше удачных моментов. Однако реализовать ни один из них не удавалось. Казалось, что встреча так и закончится, но Албания все же забила - Ндой размочил счет для своей команды.

Финальное слово оказалось за Украиной. Ярмоленко вышел один на один с Беришой, но вместо удара отдал пас на Коноплянку, который также оформил дубль.

Как сообщала "Страна", молодежная сборная Украины победила Албанию в отборе на Евро-2019.