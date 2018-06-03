Под Днепром изнасиловали и убили ученицу 7 класса. Подозреваемый - школьник на год старше девочки
В Днепропетровской области ученица 7 класса была найдена убитой в лесопосадке со следами насильственной смерти. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Об исчезновении девочки 2004 года рождения в полицию сообщила ее мать. По ее словам, девочку в последний раз видели в местном клубе.
"Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована", - сообщает Аброськин.
По его словам, утром 3 июня полицейские установили подозреваемого – парень на год старше убитой.
Аброськин также отметил, что статистика преступлений с изнасилованиями несовершеннолетних в последнее время неуклонно растет.
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщала "Страна", в Соломенском районе Киева девушку изнасиловали на утренней пробежке.
Напомним также, что психически больной рецидивист изнасиловал 15-летнюю девочку в Краматорске.