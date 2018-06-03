В Днепропетровской области ученица 7 класса была найдена убитой в лесопосадке со следами насильственной смерти. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Об исчезновении девочки 2004 года рождения в полицию сообщила ее мать. По ее словам, девочку в последний раз видели в местном клубе.

"Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована", - сообщает Аброськин.

По его словам, утром 3 июня полицейские установили подозреваемого – парень на год старше убитой.

Аброськин также отметил, что статистика преступлений с изнасилованиями несовершеннолетних в последнее время неуклонно растет.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", в Соломенском районе Киева девушку изнасиловали на утренней пробежке.

Напомним также, что психически больной рецидивист изнасиловал 15-летнюю девочку в Краматорске.