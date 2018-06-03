Идейный вдохновитель юмористического проекта "Студия Квартал 95" Владимир Зеленский, который спрогнозировал свою инаугурацию и предсказал конец правления Порошенко, опубликовал в своем Instagram несколько фото, сделанных во время посещения спортзала.

На первом снимке Зеленский с фитнес-тренером широко улыбаются на камеру.

А вот на втором юморист запечатлен один с гантелями в руках. Он всем своим видом показывает насколько сконцентрирован на выполнении физического упражнения.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни хвалят шоумена за то, что начал заниматься спортом, другие недоумевают маленькому весу гантелей в кадре.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский отрастил волосы и радикально сменил имидж.

Также "Страна" писала, как Зеленский создал спортивный блог "Зе кубики" и показал, как качает бицепс с белокурым тренером.