Зеленский опубликовал фото, как потеет с гантелями в спортзале
Идейный вдохновитель юмористического проекта "Студия Квартал 95" Владимир Зеленский, который спрогнозировал свою инаугурацию и предсказал конец правления Порошенко, опубликовал в своем Instagram несколько фото, сделанных во время посещения спортзала.
На первом снимке Зеленский с фитнес-тренером широко улыбаются на камеру.
А вот на втором юморист запечатлен один с гантелями в руках. Он всем своим видом показывает насколько сконцентрирован на выполнении физического упражнения.
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни хвалят шоумена за то, что начал заниматься спортом, другие недоумевают маленькому весу гантелей в кадре.
Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский отрастил волосы и радикально сменил имидж.
Также "Страна" писала, как Зеленский создал спортивный блог "Зе кубики" и показал, как качает бицепс с белокурым тренером.