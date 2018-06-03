Киевскую квартиру главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который находится под арестом по подозрению в государственной измене, обокрали неизвестные. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает "Интерфакс-Украина".

"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Пропало несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно", - сказал он.

Доманский добавил, что сейчас полиция документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные мероприятия.

Напомним, Вышинского задержали возле дома в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест, но суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Как сообщала "Страна", Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Владимиру Путину.

Вышинский уверен, что выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками.