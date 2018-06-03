Двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады из Волыни в конце мая попали в плен к сепаратистам. Один из них - житель села Горькая Полонка Луцкого района Яков Веремейчик, другой - житель Любомль Юрий Евтушок. Об этом сообщает "ВолиньPost".

Информацию о нахождении военных в плену подтвердили в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады. Другие детали пока не разглашаются.

Сепаратистские СМИ на Луганщине опубликовали видео, на котором указано, что один из пленных находится в городе Первомайск, а другой - в Луганске. Военные во время "пресс-конференции" в плену заявили, что призывают своих собратьев сложить оружие.

Фото: volynpost.com

В 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ выступили с заявлением после появления украинских бойцов в СМИ т.н. "ЛНР".

"26 мая двух военнослужащих похитили диверсионно-разведывательные группы противника. В течение недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих", - сообщается в заявлении бригады в Facebook.

"Это время было использовано для безумного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. В результате было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Сейчас они, согласно информации, которую обнародовал СМИ одной из псевдореспублик, живы - и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые отрежиссированные враждебные телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствуют, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают ложь о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаду частности", - говорится в заявлении.

Фото: facebook.com/14ombr

Ранее в штабе операции объединенных сил сообщили, что военные якобы дезертировали с места дислокации их бригады в одном из населенных пунктов Луганской области.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в Донецкой области один военнослужащий механизированного батальона ВСУ погиб, двое получили ранения при подрыве неизвестного взрывного устройства.

Ранее "Страна" выясняла, почему украинские солдаты дезертируют и переходят на сторону противника.