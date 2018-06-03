Сегодня, 3 июня, в московском районе Люблино неизвестный мужчина, вооруженный мачете, напал на прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально стало известно, что преступник с мачете "заперся в подъезде жилого дома" и что на место происшествия выехала полиция.

"На данный момент известно точно одно: в полицию позвонила девушка и рассказала про мужчину, который вооружен длинным ножом, похожим на мачете", - говорится в сообщении канала.

По словам этой девушки, преступник напал на прохожих, а затем взял двух человек в заложники и держит в запертой квартире.

По данным источника телеканала "360", на месте происшествия уже находятся спасатели, они пока не могут взломать дверь.

Телеканал сообщает, что заложник в квартире один - это женщина - а сам буйный нападавший заявил, что он является хозяином жилплощади.

Другие подробности выясняются. В полиции пока не комментируют произошедшее.

Как сообщала "Страна", под Киевом иностранцы с мачете похитили грузовик комбикорма.

Также "Страна" писала, что жителя киевской Оболони, который бросился с мачете на полицейских, остановили выстрелы.