Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно пережила крайне болезненный разрыв с Брэдом Питтом, встречается с 37-летним британским актером.

Об этом сообщает канадская газета The Siver Times.

По словам инсайдеров, 42-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним Томом Хиддлстоном, который известен по роли Локи в фильмах Тор и Мстители, кинематографической вселенной Marvel.

Фото: Starslife

Сообщается, что звезда увлеклась актером во время церемонии "Золотого глобуса". Во время мероприятии Джоли жаловалась своему приятелю, австралийскому актеру Крису Хемсворту о том, что разочаровалась в любви.

"Анджелина жаловалась своему другу, что она разочаровалась в любви и ей нужно залечить раны после болезненного развода с Питтом. На это Крис сказал, что она очень нравится его другу Тому и им нужно пообщаться", - рассказал инсайдер.

Источник уточнил, что актеры были знакомы уже в течение нескольких месяцев. Однако официально ни Джоли, ни Хиддлстон слухи не комментируют.

Как сообщала "Страна", Анджелина Джоли показала, что умеет управлять самолетом, актриса в видеоролике умело демонстрирует, как умеет сажать самолет на трассу.

Также мы писали, что экс-супруг Джоли актер Брэд Питт встречается с профессором Массачусетского технологического университета Нери Оксман и получил ключи от ее квартиры в Кембридже.