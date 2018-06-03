В Николаеве мужчина прошел в магазин за покупками, положив в карман три гранаты РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

Инцидент произошел 3 июня, около 9:00 по ул. Знаменская. В Корабельное отделение полиции позвонили местные жители, которые сообщили про неизвестного мужчину, у которого из кармана видны предметы, похожие на гранаты.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Они окружили район возможной опасности. Оказалось, что у 57-летнего местного жителя действительно были при себе три гранаты РГД-5.

Мужчину задержали. От дачи каких-либо объяснений он отказывается. Опасные предметы изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователи Корабельного отделения полиции ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас назначено проведение соответствующих экспертиз, ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Продолжаются следственные действия.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Как сообщала "Страна", в Мариуполе психически больной мужчина выстрелил из гранатомета и повредил детскую амбулаторию.

Напомним также, что в Измаиле неизвестные бросили гранату в дом, пока его жители были в отъезде.