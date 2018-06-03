Сегодня, 3 июня, после либерализации визового режима со странами Евросоюза, украинский паспорт входит в 30 сильнейших паспортов в мире. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с украинской общиной в Испании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинские граждане, только предъявив биометрический паспорт, могут свободно путешествовать по всей Европе. А теперь и по всему миру, поскольку Украину сейчас рады приветствовать и открывают двери уже 117 стран, а украинский паспорт входит в тридцатку наиболее сильных паспортов мира", - отметил Порошенко.

Он также отметил успех Украины в заключении Соглашения об ассоциации с ЕС и подписание документов о зоне свободной торговли. Глава государства также подчеркнул, что для украинского народа безвизовый режим - это не только право свободно путешествовать.

"Это окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Весь мир должен узнать и увидеть, какое фантастическое и большое государство Украина. И мы каждый день создаем для этого дополнительные поводы. Так, как это состоялось 26 мая во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов в Киеве. Киев был признан самым гостеприимным и самым безопасным городом за всю историю проведения подобных событий", - сказал Порошенко.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня с официальным визитом находится в Испании. Сегодня он вместе с супругой принял участие в молебне за мир в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

Также "Страна" сообщала, что Украина и Испания подпишут важное для обоих стран соглашение, которое касается социальной защиты украинцев за границей.