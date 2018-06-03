Томос об автокефалии Украинской православной церкви якобы может быть предоставлен Украине Синодом Вселенского патриархата к 1030-летию Крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля 2018 года. По крайней мере так считает президент Петр Порошенко во время молитвы в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде вместе с украинской общиной Испании, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому что общей молитвой творятся чудеса", - призвал он.

Напомним, 19 апреля, Верховная Рада поддержала обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии Православной церкви в Украине.

Спустя несколько дней Вселенский патриархат отреагировал на прошение Украины об автокефалии. "Страна" разбиралась, что же ответил Украине Константинополь и как отнеслись к этому в Киеве.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Порошенко вновь вспомнил о поместной церкви и получится ли ее создать.