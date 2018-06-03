Сегодня, 3 июня, в 15:39 капсула космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершила посадку в степи Казахстана недалеко от города Жезказган. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.



На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Кана.

Отмечается, что астронавты пробыли в космосе 168 дней.

Фото: roscosmos.ru

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США).

Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-09" стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьеваи астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.

В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что авиационные силы встретят астронавтов со свежей черешней.