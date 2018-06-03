В Киеве без горячей воды с 4 июня останется Днепровский район. Здесь пройдут плановые гидравлические испытания тепловых магистралей.

Об этом сообщает "Информатор".

Горячее водоснабжение будет отключено на следующих улицах: Панельной, Челябинской, Мильчакова, Никольско-Слободской, Раисы Окипной, Флоренции, Шлихтера, Фанерной, Сивашской, Алматинской, Машинистовской, Литинской, Новороссийской, Марганецкой, Рогозовской, Калачевского, Бакинских Комиссаров, Пражской, Сосюры, Сергиенко, Хоткевича, Попудренко, Сеноманского переулка, вдоль Русановского канала, проспекта Юрия Гагарина и Броварского проспекта.

Горячую воду снова подключат 18 июня, через 2 недели.

Ранее "Страна" писала, что Киев рискует остаться без горячей воды, если "Киевтеплоэнерго" не погасит долги "Нафтогазу".

Как сообщала "Страна", киевские власти пообещали решить проблему горячего водоснабжения в столице.